ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року
Київ • УНН
Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українських біженців, які рятуються від війни в Росії, до 4 березня 2026 року, надавши їм права на проживання, доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги, соціальної допомоги та освіти для дітей по всьому ЄС.
Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року, повідомили у вівторок у Раді ЄС, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2026 року для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни росії", - ідеться у повідомленні.
Механізм тимчасового захисту був запущений у ЄС 4 березня 2022 року.
"Ухвалене сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист", - сказано у повідомленні.
Що таке тимчасовий захист?
Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.
Ця система знижує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки заяви не слід розглядати індивідуально. Люди, які отримали тимчасовий захист, мають однакові права на всій території ЄС. Ці права включають:
- проживання;
- доступ до ринку праці та житла;
- медична допомога;
- соціальна допомога;
- доступ до освіти для дітей.
Закон ЄС про тимчасовий захист визначає мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може змінюватись від однієї держави-члена до іншої.
Наступні кроки
Відповідно до своїх національних процедур державам-членам, можливо, доведеться ухвалити додаткові акти щодо імплементації для офіційного оформлення продовження дії тимчасового захисту.