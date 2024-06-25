ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року

Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українських біженців, які рятуються від війни в Росії, до 4 березня 2026 року, надавши їм права на проживання, доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги, соціальної допомоги та освіти для дітей по всьому ЄС.