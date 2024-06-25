Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года, сообщили во вторник в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев, которые спасаются от агрессивной войны России", - говорится в сообщении.

Механизм временной защиты был запущен в ЕС 4 марта 2022 года.

"Принятое сегодня решение о продлении не меняет решение от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита", - сказано в сообщении.

Что такое временная защита?

Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, которые прибывают в ЕС и не имеют возможности вернуться в свою страну происхождения.

Эта система снижает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку заявления не следует рассматривать индивидуально. Люди, получившие временную защиту, имеют одинаковые права на всей территории ЕС. Эти права включают:

проживание;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинская помощь;

социальная помощь;

доступ к образованию для детей.

Закон ЕС о временной защите определяет минимальные стандарты защиты. Фактический уровень помощи может варьироваться от одного государства-члена к другому.

Следующие шаги

В соответствии со своими национальными процедурами государствам-членам, возможно, придется принять дополнительные акты по имплементации для официального оформления продления действия временной защиты.