Я вважаю, що інтеграцію українських біженців потрібно посилити – комісар Ради Європи
Київ • УНН
Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголошує на необхідності посилення інтеграції українських біженців в ЄС та інших країнах, забезпечення гідних умов та інвестування в систему інтеграції.
Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті вважає, що інтеграція українців в країнах ЄС та поза її межами має посилитись. Про це він сказав в межах Конференції високого рівня щодо Європейської соціальної хартії у Вільнюсі, передає кореспондент УНН.
Я наголошую про надання українським біженцям захисту, відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Зараз у мене є занепокоєння, ми бачимо, що зараз теплота прийому українців не є такою сильною, а ми повинні надавати достойні умови для всіх українців в країнах ЄС та інших
За його словами, також необхідно інвестувати в інтеграційну систему, для людей, які потім можуть поїхати додому і тих, хто може залишитись на деякий час в країнах ЄС."Я вважаю, що інтеграцію українських біженців потрібно посилити", - наголосив він.
Нагадаємо
Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року.