"Я не лучший отец": Зеленский рассказал, как война сказалась на его семье

Президент Украины Владимир Зеленский в откровенном интервью Sky News рассказал о личной цене руководства страной в условиях длительного конфликта. Глава государства признал, что из-за постоянной занятости и бремени обязанностей испытывает вину перед собственными детьми, поскольку не может уделять им достаточно внимания, однако подчеркнул, что защита Украины сейчас является его главным жизненным выбором. Об этом пишет УНН.

Отвечая на вопрос о семье в разговоре с международным корреспондентом Алексом Росси, Владимир Зеленский был максимально искренен, заявив на английском языке: «Во время войны я не лучший отец... потому что у меня не так много времени для своих детей».

Он пояснил, что осознанно выбрал путь служения стране, хотя это и привело к болезненным компромиссам в воспитании детей.

Мой выбор – это Украина. Вот почему я сказал, что я не хороший отец во время войны