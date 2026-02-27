"Я не лучший отец": Зеленский рассказал, как война сказалась на его семье
Киев • УНН
Президент Зеленский в интервью Sky News заявил, что не является лучшим отцом из-за войны, поскольку уделяет мало времени детям. Он подчеркнул, что защита Украины – его главный выбор, и отметил стойкость украинцев во время зимы 2026 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в откровенном интервью Sky News рассказал о личной цене руководства страной в условиях длительного конфликта. Глава государства признал, что из-за постоянной занятости и бремени обязанностей испытывает вину перед собственными детьми, поскольку не может уделять им достаточно внимания, однако подчеркнул, что защита Украины сейчас является его главным жизненным выбором. Об этом пишет УНН.
Подробности
Отвечая на вопрос о семье в разговоре с международным корреспондентом Алексом Росси, Владимир Зеленский был максимально искренен, заявив на английском языке: «Во время войны я не лучший отец... потому что у меня не так много времени для своих детей».
"Без ответственности агрессора мир не будет продолжительным, Крым должен вернуться Украине" - Зеленский26.02.26, 14:02 • 6642 просмотра
Он пояснил, что осознанно выбрал путь служения стране, хотя это и привело к болезненным компромиссам в воспитании детей.
Мой выбор – это Украина. Вот почему я сказал, что я не хороший отец во время войны
Зеленский также акцентировал внимание на чрезвычайной стойкости украинцев во время зимы 2026 года, которую он назвал самой суровой за последние десятилетия. При температурах, опускавшихся до –30°C, россия продолжала массированные атаки, только за одни сутки выпустив 420 беспилотников и 39 ракет.
Президент назвал энергетиков, которые ремонтировали сети под обстрелами, «феноменальными людьми» и отметил, что их героизм позволил стране избежать полного блэкаута в условиях экстремальных морозов.
Зеленский обсудил с международным бизнесом подготовку к зиме и инвестиции в оборону26.02.26, 19:38 • 3450 просмотров