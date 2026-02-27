$43.240.02
26 февраля, 22:38 • 12598 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 21739 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 22722 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 24189 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 22581 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 36152 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19998 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 95480 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45734 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53009 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
"Я не лучший отец": Зеленский рассказал, как война сказалась на его семье

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Зеленский в интервью Sky News заявил, что не является лучшим отцом из-за войны, поскольку уделяет мало времени детям. Он подчеркнул, что защита Украины – его главный выбор, и отметил стойкость украинцев во время зимы 2026 года.

"Я не лучший отец": Зеленский рассказал, как война сказалась на его семье

Президент Украины Владимир Зеленский в откровенном интервью Sky News рассказал о личной цене руководства страной в условиях длительного конфликта. Глава государства признал, что из-за постоянной занятости и бремени обязанностей испытывает вину перед собственными детьми, поскольку не может уделять им достаточно внимания, однако подчеркнул, что защита Украины сейчас является его главным жизненным выбором. Об этом пишет УНН.

Подробности

Отвечая на вопрос о семье в разговоре с международным корреспондентом Алексом Росси, Владимир Зеленский был максимально искренен, заявив на английском языке: «Во время войны я не лучший отец... потому что у меня не так много времени для своих детей».

"Без ответственности агрессора мир не будет продолжительным, Крым должен вернуться Украине" - Зеленский26.02.26, 14:02 • 6642 просмотра

Он пояснил, что осознанно выбрал путь служения стране, хотя это и привело к болезненным компромиссам в воспитании детей.

Мой выбор – это Украина. Вот почему я сказал, что я не хороший отец во время войны

– подытожил президент, подчеркивая, что его роль требует полной преданности государственным делам до момента победы.

Зеленский также акцентировал внимание на чрезвычайной стойкости украинцев во время зимы 2026 года, которую он назвал самой суровой за последние десятилетия. При температурах, опускавшихся до –30°C, россия продолжала массированные атаки, только за одни сутки выпустив 420 беспилотников и 39 ракет.

Президент назвал энергетиков, которые ремонтировали сети под обстрелами, «феноменальными людьми» и отметил, что их героизм позволил стране избежать полного блэкаута в условиях экстремальных морозов.

Зеленский обсудил с международным бизнесом подготовку к зиме и инвестиции в оборону26.02.26, 19:38 • 3450 просмотров

Степан Гафтко

