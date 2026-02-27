"Я не найкращий батько": Зеленський розповів, як війна позначилася на його родині

Президент Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що не є найкращим батьком через війну, оскільки приділяє мало часу дітям. Він підкреслив, що захист України – його головний вибір, і відзначив стійкість українців під час зими 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський у відвертому інтерв'ю Sky News розповів про особисту ціну керівництва країною в умовах тривалого конфлікту. Глава держави визнав, що через постійну зайнятість та тягар обов'язків відчуває провину перед власними дітьми, оскільки не може приділяти їм достатньо уваги, проте наголосив, що захист України наразі є його головним життєвим вибором. Про це пише УНН. Деталі Відповідаючи на запитання про родину у розмові з міжнародним кореспондентом Алексом Россі, Володимир Зеленський був максимально щирим, заявивши англійською мовою: "Під час війни я не найкращий батько... бо в мене не так багато часу для своїх дітей". "Без відповідальності агресора мир не буде тривалим, Крим має повернутися Україні" - Зеленський Він пояснив, що усвідомлено обрав шлях служіння країні, хоча це й призвело до болючих компромісів у вихованні дітей. Мій вибір – це Україна. Ось чому я сказав, що я не хороший батько під час війни – підсумував президент, підкреслюючи, що його роль вимагає повної відданості державним справам до моменту перемоги. Зеленський також акцентував увагу на надзвичайній стійкості українців під час зими 2026 року, яку він назвав найсуворішою за останні десятиліття. При температурах, що опускалися до –30°C, росія продовжувала масовані атаки, лише за одну добу випустивши 420 безпілотників та 39 ракет. Президент назвав енергетиків, які ремонтували мережі під обстрілами, "феноменальними людьми" і зазначив, що їхній героїзм дозволив країні уникнути повного блекауту в умовах екстремальних морозів.