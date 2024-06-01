WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Власти Франции считают логичным шагом обучение украинских военнослужащих на местах, в их стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров по этому вопросу, пишет УНН.

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При этом отправление военных инструкторов в Украину Париж рассматривает как нарушение табу, подчеркнул собеседник газеты.

Ранее депутат Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что на Украину в ближайшее время прибудет первая группа инструкторов из Франции.

Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину