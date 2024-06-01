WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  103399 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  104794 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  108497 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  119787 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138812 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130907 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  202568 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112506 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  188947 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90833 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  202568 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  191899 просмотра

WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Франция рассматривает отправку военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих в Украине как логичный шаг, но как нарушение табу, сообщает The Wall Street Journal.

Война •   •  245 просмотра
WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Хакеры выставили на продажу данные 30 миллионов клиентов Santander Bank, включая реквизиты банковских счетов, данные кредитных карт и данные сотрудников, после взлома банковских систем в середине мая.

Криминал и ЧП •   •  4100 просмотра
Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российские аналоговые системы SWIFT для обхода ограничений, поскольку в 2023 году их использование утроилось.

Экономика •   •  5919 просмотра
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

В Запорожье раздаются взрывы.

В Запорожье, Украина, были слышны взрывы из-за объявления в городе воздушной тревоги, связанной с возможными запусками ракет российскими стратегическими бомбардировщиками и ударными беспилотниками.

Война •   •  6008 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы.

Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.

Война •   •  5726 просмотра
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

Бельгия не позволит Украине использовать бельгийское оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Война •   •  5607 просмотра
Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ

В Виннице прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Виннице во время воздушной тревоги из-за передвижения вражеских ударных беспилотников.

Общество •   •  5600 просмотра
В Виннице прогремели взрывы

В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы

Мать Мишель Обамы Мариан Шилдс Робинсон, которая жила в Белом доме, чтобы заботиться о своих внуках во время президентства Барака Обамы, умерла в возрасте 86 лет.

Общество •   •  8119 просмотра
В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.

политика •   •  11755 просмотра
Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

На Киевщине работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают над поражением целей, вероятно, беспилотника, в Киевской области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям скрыться и соблюдать информационную тишину.

Война •   •  13997 просмотра
На Киевщине работает ПВО