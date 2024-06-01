WSJ дізналася, як влада Франції поставилася до відправки військових на Україну
Київ • УНН
Франція розглядає відправку військових інструкторів для навчання українських військовослужбовців в Україні як логічний крок, але як порушення табу, повідомляє The Wall Street Journal.
Влада Франції вважає логічним кроком навчання українських військовослужбовців на місцях, в їхній країні, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів з цього питання, пише УНН.
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При цьому відправлення військових інструкторів в Україну Париж розглядає як порушення табу, наголосив співрозмовник газети.
Раніше депутат Верховної ради від партії екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив , що на Україну найближчим часом прибуде перша група інструкторів із Франції.
Міноборони Франції не підтвердило відправлення своїх інструкторів до України27.05.24, 22:34 • 53920 переглядiв