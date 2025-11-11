WhatsApp столкнется с более строгими правилами модерации контента в ЕС - Bloomberg

Мессенджер WhatsApp компании Meta Platforms Inc. столкнется с более строгими правилами модерации контента в соответствии с правилами Европейского Союза, на фоне того, как блок усиливает контроль над социальными сетями, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, планирует объявить открытые каналы WhatsApp "очень крупной онлайн-платформой" в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Это означает, что они должны соответствовать высоким стандартам модерации контента и прозрачности, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Каналы представляют собой открытые новостные ленты, связанные с новостными организациями или публичными лицами, и сравнимы с социальными сетями.

По словам источников, Еврокомиссия направила компании Meta письмо, информирующее о предстоящем присвоении статуса. Установленной даты публичного объявления пока нет. Этот статус уже применяется к Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta.

В соответствии с законом, платформы, количество пользователей которых в Европе превышает 45 миллионов в месяц, приобретают такой статус, что означает, что он охватывает большинство крупных технологических компаний. Amazon Inc. выступила против этого в суде.

Этот шаг грозит обострением напряженности между ЕС и президентом США Дональдом Трампом, который назвал жесткое регулирование в сфере технологий несправедливым, направленным против американских компаний, отмечает издание. Ранее Трамп угрожал введением пошлин в ответ на штрафы ЕС против американских технологических компаний.

Включение WhatsApp в список происходит после того, как в феврале компания сообщила, что по состоянию на конец 2024 года среднее количество каналов составляло около 46,8 миллионов.

DSA не регулирует личные сообщения, а значит, этот статус не повлияет на основную функцию обмена сообщениями WhatsApp.

Крупнейшие онлайн-платформы обязаны проводить оценку рисков распространения незаконного или вредоносного контента и разрабатывать стратегию снижения рисков. Они обязаны раскрывать количество пользователей каждые шесть месяцев — требование, которое заставило Apple Inc. раскрыть данные по европейскому App Store. Штрафы, предусмотренные DSA, могут достигать 6% от годового объема мировых продаж компании.

Представитель Еврокомиссии заявил, что Еврокомиссия "не может подтвердить сроки возможного включения в список в будущем".

