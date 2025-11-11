WhatsApp столкнется с более строгими правилами модерации контента в ЕС - Bloomberg

$41.960.02
48.540.04
ukenru
13:20 • 2824 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 10895 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 11404 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 14399 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 20561 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 23249 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27049 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64110 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76182 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103842 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракетыPhoto11 ноября, 04:09 • 12978 просмотра
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября11 ноября, 04:30 • 10876 просмотра
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 6784 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 11573 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 10925 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 3408 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 10892 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 11401 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 76940 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 126707 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Руслан Тихонченко
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Государственная граница Украины
Германия
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 10989 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 51492 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 126490 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 130935 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 174831 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Facebook
Forbes

WhatsApp столкнется с более строгими правилами модерации контента в ЕС - Bloomberg

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Еврокомиссия планирует признать открытые каналы WhatsApp «очень крупной онлайн-платформой» в соответствии с Законом о цифровых услугах, что потребует соблюдения высоких стандартов модерации контента. Это решение касается каналов, которые являются открытыми новостными лентами и имеют более 45 миллионов пользователей в Европе, не влияя на личные сообщения.

WhatsApp столкнется с более строгими правилами модерации контента в ЕС - Bloomberg

Мессенджер WhatsApp компании Meta Platforms Inc. столкнется с более строгими правилами модерации контента в соответствии с правилами Европейского Союза, на фоне того, как блок усиливает контроль над социальными сетями, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, планирует объявить открытые каналы WhatsApp "очень крупной онлайн-платформой" в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Это означает, что они должны соответствовать высоким стандартам модерации контента и прозрачности, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Каналы представляют собой открытые новостные ленты, связанные с новостными организациями или публичными лицами, и сравнимы с социальными сетями.

По словам источников, Еврокомиссия направила компании Meta письмо, информирующее о предстоящем присвоении статуса. Установленной даты публичного объявления пока нет. Этот статус уже применяется к Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta.

В соответствии с законом, платформы, количество пользователей которых в Европе превышает 45 миллионов в месяц, приобретают такой статус, что означает, что он охватывает большинство крупных технологических компаний. Amazon Inc. выступила против этого в суде.

Этот шаг грозит обострением напряженности между ЕС и президентом США Дональдом Трампом, который назвал жесткое регулирование в сфере технологий несправедливым, направленным против американских компаний, отмечает издание. Ранее Трамп угрожал введением пошлин в ответ на штрафы ЕС против американских технологических компаний.

Включение WhatsApp в список происходит после того, как в феврале компания сообщила, что по состоянию на конец 2024 года среднее количество каналов составляло около 46,8 миллионов.

DSA не регулирует личные сообщения, а значит, этот статус не повлияет на основную функцию обмена сообщениями WhatsApp.

Крупнейшие онлайн-платформы обязаны проводить оценку рисков распространения незаконного или вредоносного контента и разрабатывать стратегию снижения рисков. Они обязаны раскрывать количество пользователей каждые шесть месяцев — требование, которое заставило Apple Inc. раскрыть данные по европейскому App Store. Штрафы, предусмотренные DSA, могут достигать 6% от годового объема мировых продаж компании.

Представитель Еврокомиссии заявил, что Еврокомиссия "не может подтвердить сроки возможного включения в список в будущем".

WhatsApp разрешит групповые чаты с пользователями других мессенджеров30.10.25, 20:54 • 2831 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Санкции
Социальная сеть
WhatsApp
Amazon
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Apple Inc.
Facebook
Instagram