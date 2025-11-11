WhatsApp зіткнеться з суворішими правилами модерації контенту в ЄС - Bloomberg
Київ • УНН
Єврокомісія планує визнати відкриті канали WhatsApp "дуже великою онлайн-платформою" згідно з Законом про цифрові послуги, що вимагатиме дотримання високих стандартів модерації контенту. Це рішення стосується каналів, які є відкритими стрічками новин і мають понад 45 мільйонів користувачів у Європі, не впливаючи на особисті повідомлення.
Месенджер WhatsApp компанії Meta Platforms Inc. зіткнеться із суворішими правилами модерації контенту згідно з правилами Європейського Союзу, на тлі того, як блок посилює контроль над соціальними мережами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, планує оголосити відкриті канали WhatsApp "дуже великою онлайн-платформою" відповідно до закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Це означає, що вони повинні відповідати високим стандартам модерації контенту та прозорості, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Канали являють собою відкриті стрічки новин, пов'язані з організаціями новин або публічними особами, і порівнянні з соціальними мережами.
За словами джерел, Єврокомісія направила компанії Meta листа, який інформує про майбутнє надання статусу. Встановленої дати публічного оголошення наразі немає. Цей статус вже застосовується до Facebook та Instagram, які належать Meta.
Відповідно до закону, платформи, кількість користувачів яких у Європі перевищує 45 мільйонів на місяць, набувають такого статусу, що означає, що він охоплює більшість великих технологічних компаній. Amazon Inc. виступила проти цього у суді.
Цей крок загрожує загостренням напруженості між ЄС та президентом США Дональдом Трампом, який назвав жорстке регулювання у сфері технологій несправедливим, спрямованим проти американських компаній, зауважує видання. Раніше Трамп погрожував запровадженням мит у відповідь на штрафи ЄС проти американських технологічних компаній.
Включення WhatsApp до списку відбувається після того, як у лютому компанія повідомила, що станом на кінець 2024 року середня кількість каналів становила близько 46,8 мільйонів.
DSA не регулює особисті повідомлення, а отже, цей статус не вплине на основну функцію обміну повідомленнями WhatsApp.
Найбільші онлайн-платформи зобов'язані проводити оцінку ризиків поширення незаконного чи шкідливого контенту та розробляти стратегію зниження ризиків. Вони зобов'язані розкривати кількість користувачів кожні шість місяців - вимога, яка змусила Apple Inc. розкрити дані щодо європейського App Store. Штрафи, передбачені DSA, можуть сягати 6% від річного обсягу світових продажів компанії.
Представник Єврокомісії заявив, що Єврокомісія "не може підтвердити терміни можливого включення до списку в майбутньому".
WhatsApp дозволить групові чати з користувачами інших месенджерів30.10.25, 20:54 • 2839 переглядiв