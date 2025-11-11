WhatsApp зіткнеться з суворішими правилами модерації контенту в ЄС - Bloomberg

Єврокомісія планує визнати відкриті канали WhatsApp "дуже великою онлайн-платформою" згідно з Законом про цифрові послуги, що вимагатиме дотримання високих стандартів модерації контенту. Це рішення стосується каналів, які є відкритими стрічками новин і мають понад 45 мільйонів користувачів у Європі, не впливаючи на особисті повідомлення.