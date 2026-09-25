Взрыв инвертора в многоэтажке в Киевской области: мужчину госпитализировали

В Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области произошёл взрыв в квартире на пятом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате инцидента пострадал 38-летний мужчина.

Предварительно установлено, что на балконе квартиры работал инвертор, который внезапно взорвался, после чего произошло возгорание. В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина, его госпитализировали - говорится в сообщении.

Указывается, что спасатели оперативно потушили огонь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним

В Киевской области в результате атак РФ 21 сентября повреждены 34 объекта, больше всего — в Бучанском районе.

Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей