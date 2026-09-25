Вибух інвертора у багатоповерхівці на Київщині: чоловіка госпіталізували

У Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомляє поліція Київщини інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок інциденту постраждав 38-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що на балконі помешкання працював інвертор, який раптово вибухнув, після чого відбулось загоряння. Внаслідок події постраждав 38-річний чоловік, його було госпіталізовано - йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники оперативно загасили вогонь. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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На Київщині внаслідок атак рф 21 вересня пошкоджено 34 об’єкти, найбільше - у Бучанському районі.

Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців