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Вибух інвертора у багатоповерхівці на Київщині: чоловіка госпіталізували

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У Софіївській Борщагівці вибухнув інвертор на балконі квартири та спричинив пожежу. 38-річного чоловіка госпіталізували.

Вибух інвертора у багатоповерхівці на Київщині: чоловіка госпіталізували

У Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомляє поліція Київщини інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждав 38-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що на балконі помешкання працював інвертор, який раптово вибухнув, після чого відбулось загоряння. Внаслідок події постраждав 38-річний чоловік, його було госпіталізовано

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники оперативно загасили вогонь. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо

На Київщині внаслідок атак рф 21 вересня пошкоджено 34 об’єкти, найбільше - у Бучанському районі.

Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23.03.26, 09:36 • 77170 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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