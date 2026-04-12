$43.4750.80
ukenru
06:52 • 2814 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.1м/с
74%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Сырский
Елена Зеленская
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Пакистан
Китай
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Сериал

Вучич и Фицо официально поддержали Орбана на выборах в Венгрии

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Премьер-министр Словакии и президент Сербии выразили поддержку Виктору Орбану во время голосования. Политики отметили его вклад в защиту суверенитета.

Вучич и Фицо официально поддержали Орбана на выборах в Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич поддержали Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения политиков в соцсетях.

Подробности

Так, Роберт Фицо на своей странице в соцсети Х написал о том, что будет внимательно следить за выборами в Венгрии во время своего короткого официального визита.

Я желаю Виктору Орбану, чтобы на парламентских выборах были достигнуты все его политические цели. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь сильного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

- написал Фицо.

Глава словацкого правительства также считает, что Орбан вместе с ним вкладывает немало усилий в развитие качественных дружественных отношений между Братиславой и Будапештом и для обеспечения выше стандартного уровня положения национальных меньшинств.

Президент Сербии также написал слова поддержки Орбану в Instagram. Там он опубликовал свою давнюю фотографию с главой венгерского правительства.

Я безгранично благодарен ему за дружбу сербов и венгров. Без него этой дружбы не было бы. И каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержу на выборах

 - написал Вучич.

Лидер страны также от имени всех сербов написал, что те будут благодарны Орбану даже тогда, когда он проиграет парламентскую гонку.

Контекст

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии стартовали выборы в парламент. По состоянию на 7:00 явка составила 3,46%. Но ожидается, что до конца дня - до 19:00 - свои голоса отдадут более 7 миллионов венгров.

Сейчас основная борьба происходит между действующим главой правительства и главой партии "Фидес" Виктором Орбаном и главой оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром.

В Венгрии накануне выборов прошли массовые митинги с факелами и свечами11.04.26, 23:56 • 13673 просмотра

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Братислава
Роберт Фицо
Сербия
Словакия
Венгрия
Будапешт