Вучич и Фицо официально поддержали Орбана на выборах в Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич поддержали Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения политиков в соцсетях.

Подробности

Так, Роберт Фицо на своей странице в соцсети Х написал о том, что будет внимательно следить за выборами в Венгрии во время своего короткого официального визита.

Я желаю Виктору Орбану, чтобы на парламентских выборах были достигнуты все его политические цели. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь сильного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - написал Фицо.

Глава словацкого правительства также считает, что Орбан вместе с ним вкладывает немало усилий в развитие качественных дружественных отношений между Братиславой и Будапештом и для обеспечения выше стандартного уровня положения национальных меньшинств.

Президент Сербии также написал слова поддержки Орбану в Instagram. Там он опубликовал свою давнюю фотографию с главой венгерского правительства.

Я безгранично благодарен ему за дружбу сербов и венгров. Без него этой дружбы не было бы. И каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержу на выборах - написал Вучич.

Лидер страны также от имени всех сербов написал, что те будут благодарны Орбану даже тогда, когда он проиграет парламентскую гонку.

Контекст

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии стартовали выборы в парламент. По состоянию на 7:00 явка составила 3,46%. Но ожидается, что до конца дня - до 19:00 - свои голоса отдадут более 7 миллионов венгров.

Сейчас основная борьба происходит между действующим главой правительства и главой партии "Фидес" Виктором Орбаном и главой оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром.

