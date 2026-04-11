В Венгрии накануне выборов прошли массовые митинги с факелами и свечами

В Венгрии в субботу прошли масштабные предвыборные митинги с факелами и свечами – сторонники ведущих политических сил вышли на улицы накануне парламентских выборов, которые состоятся в воскресенье. Кульминацией кампании стали крупные акции в Будапеште и других городах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Виктор Орбан завершил кампанию митингом в Будапеште на Замковом холме, заявив, что страна переживает "эпоху опасности" и нуждается в политической стабильности. Он подчеркнул, что Венгрии следует "защищать то, что имеет", и не идти на риск резких изменений.

Его оппонент Петер Мадьяр, лидер правоцентристской партии "Тиса", выступил в Дебрецене, традиционном оплоте правящей партии. Политик заявил, что эти выборы могут стать "днем обновления венгерской нации и смены режима" и призвал к "национальному примирению" после голосования.

Мобилизация избирателей и настроения

По данным опросов, партия "Тиса" имеет преимущество над правящей "Фидес", однако результат выборов может быть плотным из-за сильной поддержки Орбана в сельских регионах.

В ходе кампании сторонники оппозиции неоднократно выходили на улицы с национальными флагами, факелами и свечами, скандируя проевропейские лозунги. В то же время Орбан делал ставку на мобилизацию консервативного электората и акцентировал внимание на внешних угрозах, в частности войне в Украине.

Во время поездок по восточным регионам Мадьяр сосредоточился на проблемах стоимости жизни, инфляции, медицины и коррупции, а также критиковал сближение правительства с россией.

Выборы состоятся в воскресенье. Ожидается, что они могут определить политический курс страны на ближайшие годы.

