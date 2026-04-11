Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии и Орбана

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Дональд Трамп заявил о готовности инвестировать в экономику Венгрии перед выборами 2026 года. Он поддержал политический курс премьера Виктора Орбана.

Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии и Орбана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности использовать экономические возможности США для поддержки Венгрии. Об этом он написал в своей соцсети, пишет УНН.

Детали

Трамп отметил, что США могут помочь укрепить венгерскую экономику в случае необходимости. Он подчеркнул, что подобная поддержка уже оказывалась союзникам в прошлом.

Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов, чтобы укрепить экономику Венгрии

– написал он.

Президент также выразил поддержку премьер-министру Виктору Орбану и его политическому курсу.

Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено дальнейшим лидерством Орбана

– добавил Трамп.

Контекст

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года и считаются одними из важнейших за последние годы.

Президент США Дональд Трамп открыто поддерживает премьер-министра Виктора Орбана на этих выборах, что подтверждается его заявлениями и политической поддержкой со стороны американской администрации.

Посол США при ЕС отрицает вмешательство Трампа и Вэнса в выборы в Венгрии10.04.26, 00:35 • 15038 просмотров

Орбан в течение последних лет неоднократно блокировал решения ЕС по помощи Украине и выступал против санкций, а также имеет тесные связи с Россией.

Его политика часто рассматривается как пророссийская, что вызывает критику со стороны ЕС и партнеров Украины, поскольку Будапешт сдерживает часть совместных решений по поддержке Киева.

Трамп отправляет Вэнса в Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед выборами - Politico03.04.26, 17:17 • 4225 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Киев