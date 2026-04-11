Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии и Орбана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности использовать экономические возможности США для поддержки Венгрии. Об этом он написал в своей соцсети, пишет УНН.

Детали

Трамп отметил, что США могут помочь укрепить венгерскую экономику в случае необходимости. Он подчеркнул, что подобная поддержка уже оказывалась союзникам в прошлом.

Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов, чтобы укрепить экономику Венгрии – написал он.

Президент также выразил поддержку премьер-министру Виктору Орбану и его политическому курсу.

Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено дальнейшим лидерством Орбана – добавил Трамп.

Контекст

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года и считаются одними из важнейших за последние годы.

Президент США Дональд Трамп открыто поддерживает премьер-министра Виктора Орбана на этих выборах, что подтверждается его заявлениями и политической поддержкой со стороны американской администрации.

Орбан в течение последних лет неоднократно блокировал решения ЕС по помощи Украине и выступал против санкций, а также имеет тесные связи с Россией.

Его политика часто рассматривается как пророссийская, что вызывает критику со стороны ЕС и партнеров Украины, поскольку Будапешт сдерживает часть совместных решений по поддержке Киева.

