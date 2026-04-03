Трамп отправляет Вэнса в Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед выборами - Politico

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс собирается прилететь в Будапешт во вторник для рискованного вмешательства, что подчеркивает, насколько Белый дом готов поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед национальными выборами 12 апреля. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Орбан ослабевает в опросах, в то время как кандидат от оппозиции, противник коррупции Петер Мадьяр, набирает обороты в борьбе за власть в Будапеште после 16 лет руководства правящей партии "Фидес".

Визит Вэнса, запланированный на вторник и среду, был представлен представителем венгерского правительства Золтаном Ковачем как празднование глубоких связей между двумя странами.

Визит подчеркивает прочный и долговечный союз между Венгрией и США - написал он в пятницу на X.

Вице-президент США проведет переговоры с Орбаном, союзником движения MAGA, а затем выступит с публичной речью во время поездки, что непосредственно вовлекает Вашингтон в финальную стадию напряженной предвыборной кампании.

После возвращения Дональда Трампа в кресло президента США, Вашингтон уверяет, что именно политика Виктора Орбана является образцом для подражания в Европе.

Однако издание отмечает, что политика Орбана часто противоречила ценностям Евросоюза. В частности, в отношении миграции, прав меньшинств и отношений с Россией.

Хотя высокопоставленные чиновники "Фидес" были в восторге от визита Вэнса в Венгрию, не все разделяют это впечатление.

Мадьяр предупредил, что визит может иметь скрытые условия, намекая на неизвестные военные договоренности и предполагая, что Вашингтон может потребовать уступок в обмен на поддержку.

"И восточная, и западная помощь имеют свою цену", — сказал он, поднимая вопрос о том, что Венгрию могут попросить предоставить взамен, и ссылаясь на сообщения о том, что контакты России с высокопоставленными чиновниками Орбана глубже, чем считалось ранее.

