Посол США при ЕС отрицает вмешательство Трампа и Вэнса в выборы в Венгрии

Посол США при Европейском Союзе Эндрю Паздер заявил, что президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не вмешиваются в выборы в Венгрии. Заявление прозвучало на фоне поездки Вэнса в Будапешт и публичной поддержки премьера Виктора Орбана, сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

Я не верю, что вице-президент или президент вмешивались в венгерские выборы – сказал Паздер в интервью AFP.

Он прокомментировал ситуацию после визита Вэнса в Будапешт, где тот провел встречу с Орбаном накануне выборов.

Контекст заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей консервативной позицией, получил поддержку со стороны Дональда Трампа во время избирательной кампании.

Орбан считается союзником России в Европе и неоднократно выступал против ужесточения санкций ЕС, в частности задерживая их принятие.

Вэнс заявил о якобы попытках влияния отдельных представителей украинских спецслужб на выборы в США и Венгрии