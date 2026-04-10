Посол США при ЕС отрицает вмешательство Трампа и Вэнса в выборы в Венгрии
УНН
Эндрю Паздер заявил об отсутствии вмешательства США в выборы в Венгрии. Это произошло после визита Джей Ди Вэнса в Будапешт и встречи с Виктором Орбаном.
Посол США при Европейском Союзе Эндрю Паздер заявил, что президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не вмешиваются в выборы в Венгрии. Заявление прозвучало на фоне поездки Вэнса в Будапешт и публичной поддержки премьера Виктора Орбана, сообщает AFP, пишет УНН.
Я не верю, что вице-президент или президент вмешивались в венгерские выборы
"Он лицемер" - Германия обвинила Джей Ди Вэнса во вмешательстве в венгерские выборы08.04.26, 17:55 • 3908 просмотров
Он прокомментировал ситуацию после визита Вэнса в Будапешт, где тот провел встречу с Орбаном накануне выборов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей консервативной позицией, получил поддержку со стороны Дональда Трампа во время избирательной кампании.
Орбан считается союзником России в Европе и неоднократно выступал против ужесточения санкций ЕС, в частности задерживая их принятие.
Вэнс заявил о якобы попытках влияния отдельных представителей украинских спецслужб на выборы в США и Венгрии07.04.26, 18:19 • 10613 просмотров