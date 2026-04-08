"Он лицемер" - Германия обвинила Джей Ди Вэнса во вмешательстве в венгерские выборы

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Берлин отверг заявления вице-президента США о влиянии ЕС на Венгрию. Немецкие власти считают поддержку Орбана со стороны Вэнса реальным вмешательством в процесс.

Власти Германии обвинили вице-президента США Джей Ди Вэнса в лицемерии и опровергли его обвинения во вмешательстве Брюсселя в выборы в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

В Берлине заявили, что визит Вэнса в Будапешт незадолго до выборов 12 апреля свидетельствует о том, что он сам может быть замешан в выборы, поскольку активно поддерживал правительство Виктора Орбана.

Мы отвергаем обвинения, выдвинутые вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время визита в Венгрию относительно вмешательства ЕС в дела Венгрии

- заявил журналистам во время пресс-конференции заместитель спикера правительства ФРГ Себастьян Хилле.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал для урегулирования войны между россией и Украиной больше, чем любой другой лидер в Европе. Об этом Вэнс сказал во время совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.

Также Джей Ди Вэнс заявил, что, по его словам, отдельные представители украинских спецслужб могли пытаться влиять на избирательные процессы в США и Венгрии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поехал в Венгрию, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана во время парламентских выборов, которые запланированы на 12 апреля.

