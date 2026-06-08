Украина рискует потерять 680 миллионов евро помощи ЕС из-за невыполненных реформ - СМИ

Украина рискует впервые потерять часть финансовой помощи Европейского Союза из-за несвоевременного выполнения реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility. Это следует из ответа Еврокомиссии на запрос Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как сообщил представитель Европейской комиссии, на данный момент остаются невыполненными два этапа, связанные с предыдущими траншами помощи, которые Киев уже получил.

"Есть два шага, связанные с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это означает, что они еще не были выплачены", – пояснили в Еврокомиссии.

Речь идет о почти 300 миллионах евро в рамках четвертого транша и более 380 миллионах евро в рамках пятого.

По информации чиновника Еврокомиссии, в четвертом транше невыполненным остается пункт об "увеличении количества персонала Высшего антикоррупционного суда". В пятом – пункт о "вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуры их проверки".

Окончательные дедлайны для выполнения этих условий – 30 июня и 29 сентября 2026 года соответственно. В Еврокомиссии подчеркивают: если Украина не выполнит эти требования вовремя, может быть применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренная регламентом Ukraine Facility.

В то же время в Брюсселе подчеркивают, что механизм Ukraine Facility предусматривает определенную гибкость из-за войны.

"Для Украины был введен механизм гибкости. Это было предусмотрено регламентом – существует определенное дополнительное время для внедрения реформ", – пояснили в Еврокомиссии.

Там также подчеркнули, что Украина, несмотря на сложные обстоятельства, демонстрирует "значительный прогресс" в выполнении реформ.

Напомним

Программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую привязаны к выполнению реформ и индикаторов, согласованных между Киевом и ЕС.

В понедельник 8 июня Еврокомиссия одобрила очередную выплату Украине в размере 2,8 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility.