Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо Луны
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Вэнс заявил о якобы попытках влияния отдельных представителей украинских спецслужб на выборы в США и Венгрии

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Джей Ди Вэнс заявил о попытках отдельных представителей украинских спецслужб повлиять на избирательные процессы. Он отметил, что это не повлияло на него и Орбана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его словам, отдельные представители украинских спецслужб могли пытаться влиять на избирательные процессы в США и Венгрии. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передает УНН.

Подробности

По словам Вэнса, в Вашингтоне осознают наличие таких рисков.

"Мы понимаем, что в украинской системе есть отдельные элементы, которые могут пытаться влиять на выборы в других странах, в частности в США и Венгрии", - отметил он.

Вице-президент добавил, что подобные вещи, по его мнению, являются частью сложности государственных систем.

"Украина, как и Соединенные Штаты, является сложной страной. Есть люди, которые придерживаются принципов суверенитета, а есть те, кто пытается вмешиваться в избирательные процессы", - сказал Вэнс.

Он также заявил, что, по его оценке, отдельные представители украинской системы могли действовать в политическом контексте накануне выборов в США в 2024 году.

В то же время Вэнс подчеркнул, что не считает, что эти попытки оказали влияние на него или на премьера Венгрии.

"Я не думаю, что Виктор Орбан позволяет на себя влиять. Я также не позволяю этого. В то же время я убежден, что в интересах Украины, Европы и США – скорейшее завершение войны", - подытожил он.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине