Вэнс заявил о якобы попытках влияния отдельных представителей украинских спецслужб на выборы в США и Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его словам, отдельные представители украинских спецслужб могли пытаться влиять на избирательные процессы в США и Венгрии. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передает УНН.

По словам Вэнса, в Вашингтоне осознают наличие таких рисков.

"Мы понимаем, что в украинской системе есть отдельные элементы, которые могут пытаться влиять на выборы в других странах, в частности в США и Венгрии", - отметил он.

Вице-президент добавил, что подобные вещи, по его мнению, являются частью сложности государственных систем.

"Украина, как и Соединенные Штаты, является сложной страной. Есть люди, которые придерживаются принципов суверенитета, а есть те, кто пытается вмешиваться в избирательные процессы", - сказал Вэнс.

Он также заявил, что, по его оценке, отдельные представители украинской системы могли действовать в политическом контексте накануне выборов в США в 2024 году.

В то же время Вэнс подчеркнул, что не считает, что эти попытки оказали влияние на него или на премьера Венгрии.

"Я не думаю, что Виктор Орбан позволяет на себя влиять. Я также не позволяю этого. В то же время я убежден, что в интересах Украины, Европы и США – скорейшее завершение войны", - подытожил он.

