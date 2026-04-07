Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Политолог Олег Лесной заявил о риске использования админресурса и искусственной эскалации. Оппозиционная партия Тиса уже опережает ФИДЕС в соцопросах.

Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт

Выборы в Венгрии могут стать не только внутриполитической борьбой, но и важным тестом для всей Европы. Высокая цена для действующей власти, влияние россии и использование админресурса ставят под сомнение полную демократичность процесса. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Олег Лесной.

Утечки и российское влияние – политическая технология

Последние информационные скандалы и "утечки" вокруг венгерских властей не случайны. По словам эксперта, это часть внутренней политической борьбы, которая одновременно обнажает зависимость премьера Виктора Орбана от кремля.

Олег Лесной объясняет, что подобные материалы появляются в ключевые моменты и формируют нужный образ для избирателей.

Мы видим, что эти утечки не случайны. Это ответ оппонентов Орбана, но в то же время они показывают реальную модель отношений: младший партнер выполняет задачи, которые ставит старший. И это хорошо ложится в образ, который сейчас пытаются закрепить - что Орбан не является независимым политиком, а наоборот, зависит от россии

- отметил он.

По его словам, это эффективная политтехнология, которая работает на электоральном уровне.

Будут ли выборы честными

Несмотря на формальную демократическую систему, эксперт сомневается, что выборы пройдут без влияния властей. Он подчеркивает, что контроль над ключевыми институтами и высокие ставки могут привести к нетипичным сценариям, Лесной сравнивает нынешнюю Венгрию с Украиной Януковича.

Выборы не будут полностью демократическими, потому что цена для Орбана очень высока. У него выстроена система власти, расставлены люди на ключевых должностях, и админресурс будет использован максимально

 - пояснил Олег Лесной.

Особенно он выделяет возможность радикальных шагов со стороны действующей власти.

Он может даже отменить выборы, если увидит, что проигрывает. Например, объявить чрезвычайное положение, использовать фактор войны, создать искусственную эскалацию… что-то типа "война с Украиной". российские политтехнологи очень хорошо работают с такими сценариями. Так что такое развитие событий я бы не стал исключать. Скорее всего выборы пройдут, но возможно все. Для Орбана это битва за жизнь

- заявил эксперт.

Социология и реальные шансы

По последним социологическим опросам, оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром демонстрирует рост поддержки и опережает партию "ФИДЕС" Виктора Орбана. Впрочем, Лесной призывает не делать поспешных выводов.

Социология - это хорошо, но мы видели не раз, когда она не соответствовала реальности. Не стоит надевать розовые очки. Надо дождаться самого голосования и посмотреть, каким будет подсчет голосов

- подчеркнул он.

Какие политические силы участвуют

Ключевая борьба разворачивается между партией ФИДЕС Орбана и оппозиционной силой "Тиса". В то же время в политическом поле присутствуют и другие игроки, в частности партия "Наша родина" (Mi Hazánk), которая может отобрать часть голосов.

По словам эксперта, даже небольшие партии могут сыграть важную роль.

Есть и другие политические силы, которые не претендуют на победу, но могут оттянуть часть электората. Это тоже технология, которая используется во время выборов

- отметил Лесной.

Он не исключает, что в случае нехватки голосов Орбан может пойти на коалицию.

Даже в случае смены власти курс Венгрии не изменится

Эксперт считает, что даже в случае победы оппозиции не стоит ожидать быстрых изменений в политике Венгрии. Причина - сформированный общественный запрос и длительная антиевропейская и антиукраинская риторика властей.

Орбан настолько демонизировал Европейский Союз и Украину, что это не исчезнет за один день. Этот нарратив укоренился в обществе, и новая власть будет вынуждена с этим работать - либо разрушать его, либо частично использовать

- пояснил он.

Исторический фактор и отношение к Украине

Лесной также обращает внимание на более глубокие причины отношения части венгерского общества к Украине. Речь идет об исторических травмах и имперских нарративах, которые активно используются в политике.

Это размазано по всему электорату. Часть людей говорит это открыто, часть - нет, но эти настроения есть. Есть историческая память, которая используется как политический инструмент

- отметил эксперт.

Прогноз эксперта – кто все же победит

По мнению политолога, выборы в Венгрии станут важным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Прямо делать прогноз Олег Лесной не стал, так как считает, что каждую секунду может что-то измениться. 

Я бы сказал, что должен победить венгерский народ. Это их исторический выбор. Шансы у оппозиции есть, но главный вопрос - сможет ли она защитить этот результат

- подытожил Лесной.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поехал в Венгрию чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана во время парламентских выборов.

Андрей Тимощенков

