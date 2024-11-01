Вследствие вооруженной агрессии рф погибли уже 585 украинских детей
Киев • УНН
По данным Офиса Генпрокурора, 585 детей погибли и 1664 получили ранения в результате российской агрессии. Больше всего пострадавших в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
Более 2249 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро 1 ноября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 585 детей погибли и более 1664 получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 597, Харьковской - 459, Херсонской - 184, Днепропетровской - 184, Киевской - 133, Запорожской - 145, Николаевской - 117.
В последние дни:
- 29 октября в результате обстрела с. Станислав Херсонского района Херсонской области пострадали мальчики в возрасте 8 и 14 лет.
- 29 октября в результате обстрела пгт. Алексеево-Дружковка Донецкой области травмированы 16-летняя девочка и мальчик в возрасте 1,6 лет.
- 30 октября в результате обстрела с. Безруки Дергачевского района Харьковской области травмирована 10-летняя девочка.
- 30 октября в результате обстрела г. Днепр пострадал 14-летний мальчик.
- 30 октября в результате обстрела г. Харьков погибли 12-летний и 15-летний мальчики, 11-летний мальчик травмирован.
Напомним
Верховная Рада приняла закон о социальной защите детей, пострадавших от агрессии рф. Документ предусматривает создание госреестра таких детей. Также закон вводит понятие "ребенок, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф против Украины".
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