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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вследствие вооруженной агрессии рф погибли уже 585 украинских детей

Вследствие вооруженной агрессии рф погибли уже 585 украинских детей

Киев  •  УНН

07:37 • 6670 просмотра

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По данным Офиса Генпрокурора, 585 детей погибли и 1664 получили ранения в результате российской агрессии. Больше всего пострадавших в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Более 2249 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 1 ноября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 585 детей погибли и более 1664 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 597, Харьковской - 459, Херсонской - 184, Днепропетровской - 184, Киевской - 133, Запорожской - 145, Николаевской - 117.

В последние дни:

  • 29 октября в результате обстрела с. Станислав Херсонского района Херсонской области пострадали мальчики в возрасте 8 и 14 лет.
  • 29 октября в результате обстрела пгт. Алексеево-Дружковка Донецкой области травмированы 16-летняя девочка и мальчик в возрасте 1,6 лет.
  • 30 октября в результате обстрела с. Безруки Дергачевского района Харьковской области травмирована 10-летняя девочка.
  • 30 октября в результате обстрела г. Днепр пострадал 14-летний мальчик. 
  • 30 октября в результате обстрела г. Харьков погибли 12-летний и 15-летний мальчики, 11-летний мальчик травмирован.

Напомним

Верховная Рада приняла закон о социальной защите детей, пострадавших от агрессии рф. Документ предусматривает создание госреестра таких детей. Также закон вводит понятие "ребенок, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф против Украины".

В Украине утвердили порядок создания Реестра депортированных рф детей29 октября 2024, 12:56 • 15918 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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