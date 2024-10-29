В Украине утвердили порядок создания Реестра депортированных рф детей
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок создания реестра депортированных РФ детей и создал Межведомственную комиссию по верификации данных. Более 19,5 тыс. украинских детей уже вывезены в РФ.
Кабинет министров Украины утвердил порядок создания, ведения, доступа к Реестру сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных российской федерацией. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Утвержден порядок создания, ведения, доступа к Реестру сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины
Также по его словам, создана Межведомственная комиссия по вопросам верификации сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и утвержден ее состав.
Кроме того, утверждено Положение о Межведомственной комиссии.
Дополнение
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что ежедневно 1,5 миллиона украинских детей, находящихся под оккупацией России, подвергаются риску депортации.
В Офисе Генпрокурора сообщалось, что более 19,5 тыс. украинских детей вывезены в рф.
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