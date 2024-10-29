В Україні затвердили порядок створення Реєстру депортованих рф дітей
Київ • УНН
Кабмін затвердив порядок створення реєстру депортованих РФ дітей та створив Міжвідомчу комісію з верифікації даних. Понад 19,5 тис. українських дітей вже вивезено до РФ.
Кабінет міністрів України затвердив порядок створення, ведення, доступу до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених російською федерацією. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Затверджено порядок створення, ведення, доступу до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку зі збройною агресією російської федерації проти України
Також за його словами, утворено Міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку зі збройною агресією російської федерації проти України, та затверджено її склад.
Окрім того, затверджено Положення про Міжвідомчу комісію.
Доповнення
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що щодня 1,5 мільйона українських дітей, які перебувають під окупацією росії, наражаються на ризик депортації.
В Офісі Генпрокурора повідомлялося, що понад 19,5 тис. українських дітей вивезені до рф.
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