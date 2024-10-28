Моді може подзвонити путіну та змусити його повернути українських дітей - Зеленський 

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може подзвонити російському диктатору володимиру путіну та попросити віддати йому хоча б тисячу українських дітей, щоб їх повернули в Україну. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Зеленський розповів, як Індія може допомогти повернути українських дітей.

Доєднатися до коаліції повернення дітей, підтримати наше комюніке Саміту миру, тому що третій пункт був про повернення дітей. Подзвонити путіну та сказати хто він такий й змусити його повернути дітей. Моді може це, у нього великий вплив. Просто конкретно сказати йому: Скільки українських дітей ти мені віддаси, щоб я повернув їх в Україну? Просто сказати йому на пряму: Віддай мені тисячу дітей, я їх поверну в Україну. Це реальний крок. Він десятки тисяч забрав, нехай Моді поверне тисячу