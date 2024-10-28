Моді може подзвонити путіну та змусити його повернути українських дітей - Зеленський
Київ • УНН
Президент України запропонував прем'єру Індії Нарендрі Моді попросити путіна повернути хоча б тисячу депортованих українських дітей. Зеленський закликав країни G20 взяти відповідальність за повернення дітей.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може подзвонити російському диктатору володимиру путіну та попросити віддати йому хоча б тисячу українських дітей, щоб їх повернули в Україну. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.
Зеленський розповів, як Індія може допомогти повернути українських дітей.
Доєднатися до коаліції повернення дітей, підтримати наше комюніке Саміту миру, тому що третій пункт був про повернення дітей. Подзвонити путіну та сказати хто він такий й змусити його повернути дітей. Моді може це, у нього великий вплив. Просто конкретно сказати йому: Скільки українських дітей ти мені віддаси, щоб я повернув їх в Україну? Просто сказати йому на пряму: Віддай мені тисячу дітей, я їх поверну в Україну. Це реальний крок. Він десятки тисяч забрав, нехай Моді поверне тисячу
За його словами, якщо кожна така впливова людина, як Моді зможе повернути хоча б тисячу дітей в Україну, то Україна зможе повернути більшість дітей.
Ось, що потрібно робити. Підняти, це питання на засіданні G20. Індія може запросити нас також на це засідання разом з Бразилією. Щоб розділили G20 між собою. Якщо 20 тис. українських дітей депортовано, то кожен лідер повинен взяти на себе відповідальність повернути тисячу дітей. Не просто посиділи за столом, а реально допомогли
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Зеленський заявляв, що країни G20 - це головні економіки світу, тому вони можуть запросто поставити російського диктатора володимира путіна на місце.
Зеленський також зазначав, що прем’єр-міністр Нарендра Моді може впливати на закінчення війни.