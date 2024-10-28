Країни G20 можуть запросто поставити путіна на місце - Зеленський

Країни G20 - це головні економіки світу, тому вони можуть запросто поставити російського диктатора володимира путіна на місце. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Що стосується G20. Це головні економіки світу. Завжди вся війна залежить від їжі для війни, а це економіка, це виключно гроші, це фінансовий ресурс і це люди. Тому 20 великих економік можуть запросто, я впевнений поставити путіна на місце…Можуть, це не стимулювати, а навпаки загальмувати всі його бажання. І тут не потрібно говорити ми хочемо миру, тут потрібно діяти, тому що щоденна війна вбиває людей