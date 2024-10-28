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Країни G20 можуть запросто поставити путіна на місце - Зеленський

Київ • УНН

 • 18698 перегляди

Президент України заявив, що країни G20 можуть економічно вплинути на путіна для припинення війни. Зеленський також підкреслив особливу роль прем'єр-міністра Індії Моді у можливому завершенні конфлікту.

Країни G20 можуть запросто поставити путіна на місце - Зеленський

Країни G20 - це головні економіки світу, тому вони можуть запросто поставити російського диктатора володимира путіна на місце. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Що стосується G20. Це головні економіки світу. Завжди вся війна залежить від їжі для війни, а це економіка, це виключно гроші, це фінансовий ресурс і це люди. Тому 20 великих економік можуть запросто, я впевнений поставити путіна на місце…Можуть, це не стимулювати, а навпаки загальмувати всі його бажання. І тут не потрібно говорити ми хочемо миру, тут потрібно діяти, тому що щоденна війна вбиває людей

- заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський вкотре зазначив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може впливати на закінчення війни.

"Моді може вплинути на закінчення війни в Україні": Зеленський розкрив несподівану роль Індії28.10.24, 09:39 • 19247 переглядiв

"Щодо позиції Моді, я вважаю, що будь-які питання сьогодні не повинні закінчуватися словами. Моді є прем'єр-міністром дуже великої держави, зокрема з точки зору впливу, економіки.

Така країна не може просто говорити, що вона зацікавлена в закінченні війни. Ми всі зацікавлені. Всі лідери вам завтра скажуть, що вони хочуть закінчення війни, навіть ворог. Це дуже узагальнено, особливо для тако великої держави, як Індія. Моді може впливати на закінчення війни", - вважає Зеленський.

За його словами, в цьому є велика цінність Моді у будь-якому конфлікті та велика цінність Індії, півторамільярдного населення який має реальний вплив на це.

"Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокуванні працюванні оборонно-промислового комплексу. Це дасть коротший термін їх війні проти наc", - сказав Зеленський.

Доповнення

Сибіга та Єрмак обговорили з послами G20 План перемоги та Формулу миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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