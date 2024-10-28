"Моді може вплинути на закінчення війни в Україні": Зеленський розкрив несподівану роль Індії
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про важливу роль прем'єра Індії Моді у можливому завершенні війни. За його словами, Індія може вплинути на росію через енергетичні важелі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді володіє величезною цінністю і потенціалом, щоб вплинути на результат війни в Україні. Зокрема, за допомогою блокування поставок російських енергоносіїв, пише Mint, передає УНН.
Деталі
Зеленський вважає, що Моді має величезну цінність і, отже, здатність вплинути на результат війни в Україні, повідомляє The Times of India. За його словами, прем'єр-міністр Моді може зупинити російську агресію, відмовившись від дешевої енергії, і тим самим зменшити "здатність москви вести війни".
Прем'єр-міністр Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. У цьому його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії
Як зазначається, Зеленський заявив, що переговори між Україною і росією можуть пройти в Індії.
В інтерв'ю щоденній газеті глава України заявив, що переговори повинні проходити "в нашому форматі, тому що війна йде на нашій землі", і для цього країні необхідно підготуватися до другого Глобального мирного саміту в листопаді.
Доповнення
Канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії підтримав її посередництво у врегулюванні війни в Україні. Шольц наголосив на важливості збереження територіальної цілісності України та необхідності справедливого миру.