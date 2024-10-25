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Війна рф проти України: Шольц виступив за посередництво Індії

Київ • УНН

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Канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії підтримав її посередництво у врегулюванні війни в Україні. Шольц наголосив на важливості збереження територіальної цілісності України та необхідності справедливого миру.

Війна рф проти України: Шольц виступив за посередництво Індії

Канцлер ФРН Олаф Шольц висловився за політичне врегулювання у війні рф в Україні та підтримав посередництво Індії. Глава німецького уряду в п'ятницю, 25 жовтня, виступив на прес-конференції в Нью-Делі, де відбулася його зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає УНН із посиланням на DW.

"Агресивна війна росії проти України торкається Німеччини та Індії у багатьох відношеннях. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - відзначив Шольц.

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Він додав, що вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту".

Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - резюмував Шольц.

Як констатувало агентство AP, досі Моді уникав засудження рф за повномасштабне вторгнення в Україну та наголошував на мирному врегулюванні.

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