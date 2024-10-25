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Война рф против Украины: Шольц выступил за посредничество Индии

Война рф против Украины: Шольц выступил за посредничество Индии

Киев  •  УНН

13:10 • 5539 просмотра

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Индии поддержал ее посредничество в урегулировании войны в Украине. Шольц подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Украины и необходимости справедливого мира.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за политическое урегулирование в войне рф в Украине и поддержал посредничество Индии. Глава немецкого правительства в пятницу, 25 октября, выступил на пресс-конференции в Нью-Дели, где состоялась его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает УНН со ссылкой на DW.

"Агрессивная война россии против Украины касается Германии и Индии во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - отметил Шольц.

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Он добавил, что приветствует готовность Индии "использовать прочные связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое решение конфликта".

Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бушует уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - резюмировал Шольц.

Как констатировало агентство AP, до сих пор Моди избегал осуждения рф за полномасштабное вторжение в Украину и подчеркивал мирное урегулирование.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика