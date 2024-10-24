Шольц объяснил, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил об отсутствии необходимости в новом решении по приглашению Украины в НАТО. Он подчеркнул, что страна в состоянии войны не может стать членом альянса.
Канцлер Германии Олаф Шольц в настоящее время не видит необходимости принимать решение о приглашении Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на ZDF.
"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал Шольц.
По его словам, важно осознавать, что "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО".
"Это все знают, по этому поводу нет разногласий. А в случае с НАТО приглашение обычно довольно быстро связано с членством.
Это процесс, которого сейчас не происходит. Скорее, речь идет о том, мы говорим о вопросе гарантий безопасности в послевоенной ситуации", - подчеркнул Шольц.
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