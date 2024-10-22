Зеленский о приглашении Украины в НАТО: есть консенсус большинства членов и сдержанная позиция нескольких

Большинство стран НАТО поддерживают первый пункт «Плана победы» - приглашение Украины в Альянс до завершения войны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

«Мы видим уверенность во Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, ее поддержка зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у Германии и США есть консолидация относительно такого решения, и это будет иметь влияние, например, на Венгрию и Словакию», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что у Германии есть скепсис относительно вступления Украины в НАТО, впрочем позиция уже «мягче». В то же время страна будет ориентироваться на отношение США к приглашению, а оно может быть «более позитивным» после выборов президента.

Комментируя вопрос, звучат ли предложения о членстве Украины в НАТО «в обмен» на отказ от оккупированных территорий, Президент ответил, что об этом не говорится на уровне лидеров, впрочем «подобные вбросы - не случайны».

"С октября по декабрь": Стефанишина заявила об "окошке" для принятия важных решений на уровне НАТО

Ранее

Президент Зеленский заявлял, что для США вопрос приглашения Украины в НАТО является чувствительным и рассматривается как «красная линия». Он подчеркнул, что это несправедливо, поскольку слова о поддержке Украины должны подтверждаться действиями.

17 октября высокопоставленный представитель администрации США заявил об отсутствии консенсуса среди членов НАТО относительно приглашения Украины.

19 октября сообщалось, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет приглашена в НАТО в пределах своих границ 1991 года как суверенное и независимое государство, а вступление в Альянс состоится после завершения войны.

Добавим

Первый пункт в Плане победы Украины - это приглашение в НАТО.