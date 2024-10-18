Серед союзників по НАТО немає консенсусу щодо запрошення України - Білий дім
Київ • УНН
Високопоставлений представник адміністрації США заявив про відсутність консенсусу серед членів НАТО щодо запрошення України. Байден прагне перемоги України та закликає до зустрічі лідерів оборонної контактної групи.
Про відсутність консенсусу серед членів Північноатлантичного альянсу щодо запрошення України в НАТО заявив високопоставлений представник адміністрації президента США під час брифінгу в четвер, 17 жовтня, йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.
Серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО всього лише пару місяців тому – в липні, в середині липня – всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних крокі,
Представник адміністрації додав, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла, і ми забезпечимо ці зусилля належними ресурсами".
Саме тому президент закликав до зустрічі на рівні лідерів оборонної контактної групи з Україною, або так званого Рамштайнського саміту – і ця зустріч відбудеться найближчим часом – для того, щоб викликати таку ж терміновість і внесок з боку деяких наших союзників і партнерів, щоб ми могли продовжувати це робити
Також за його словами, зараз "відбувається активна розмова про різні елементи" українського Плану перемоги. Зокрема, він згадав про роботу над питанням, що стосується корисних копалин, однак не уточнив деталей.
Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО - Зеленський17.10.24, 22:37 • 41750 переглядiв