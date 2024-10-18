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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Среди союзников по НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины - Белый дом

Среди союзников по НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины - Белый дом

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 23:11  •  896 просмотра

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Высокопоставленный представитель администрации США заявил об отсутствии консенсуса среди членов НАТО по приглашению Украины. Байден стремится к победе Украины и призывает к встрече лидеров оборонной контактной группы.

Об отсутствии консенсуса среди членов Североатлантического альянса относительно приглашения Украины в НАТО заявил высокопоставленный представитель администрации президента США во время брифинга в четверг, 17 октября, говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

Среди членов НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь пару месяцев назад - в июле, в середине июля - все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Следовательно, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов,

- сказал он.

Представитель администрации добавил, что «президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами».

Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита - и эта встреча состоится в ближайшее время - для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать

- отметил он.

Также по его словам, сейчас «происходит активный разговор о различных элементах» украинского Плана победы. В частности, он упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил деталей.

Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО - Зеленский17 октября 2024, 19:37 • 11342 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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