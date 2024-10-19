"С октября по декабрь": Стефанишина заявила об "окошке" для принятия важных решений на уровне НАТО
Киев • УНН
Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что период с октября по декабрь является решающим для мобилизации поддержки Украины в НАТО. После выборов в США процесс перехода власти может усложнить получение помощи.
Время с октября по декабрь является ключевым для принятия важных решений на уровне НАТО, особенно в контексте мобилизации военной и политической поддержки Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
«Период с октября по декабрь этого года - когда должна быть обеспечена мобилизация военной поддержки, мобилизация политической поддержки. Есть окошко для принятия важных решений на уровне НАТО, и Вашингтонский саммит заложил для этого хорошие основы», - сказала Стефанишина.
По ее словам, после выборов в США неизбежно начнется процесс перехода власти и формирования новых команд и переформирования Конгресса.
«Это естественный процесс, который отдалит нас от тех возможностей, которые мы можем получить сейчас», - добавила министр.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в будущем - как его 33-й или 34-й член.