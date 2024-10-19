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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"С октября по декабрь": Стефанишина заявила об "окошке" для принятия важных решений на уровне НАТО

"С октября по декабрь": Стефанишина заявила об "окошке" для принятия важных решений на уровне НАТО

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 10:41  •  2035 просмотра

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Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что период с октября по декабрь является решающим для мобилизации поддержки Украины в НАТО. После выборов в США процесс перехода власти может усложнить получение помощи.

Время с октября по декабрь является ключевым для принятия важных решений на уровне НАТО, особенно в контексте мобилизации военной и политической поддержки Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

«Период с октября по декабрь этого года - когда должна быть обеспечена мобилизация военной поддержки, мобилизация политической поддержки. Есть окошко для принятия важных решений на уровне НАТО, и Вашингтонский саммит заложил для этого хорошие основы», - сказала Стефанишина.

По ее словам, после выборов в США неизбежно начнется процесс перехода власти и формирования новых команд и переформирования Конгресса.

«Это естественный процесс, который отдалит нас от тех возможностей, которые мы можем получить сейчас», - добавила министр. 

Напомним 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в будущем - как его 33-й или 34-й член.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина