"З жовтня по грудень": Стефанішина заявила про "віконце" для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО
Київ • УНН
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що період з жовтня по грудень є вирішальним для мобілізації підтримки України в НАТО. Після виборів у США процес переходу влади може ускладнити отримання допомоги.
Час з жовтня по грудень є ключовим для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО, особливо в контексті мобілізації військової та політичної підтримки України. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Період з жовтня по грудень цього року - коли має бути забезпечена мобілізація військової підтримки, мобілізація політичної підтримки. Є віконце для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО, і Вашингтонський саміт заклав для цього хороші підвалини", - сказала Стефанішина.
За її словами, після виборів в США неминуче розпочнеться процес переходу влади та формування нових команд і переформування Конгресу.
"Це природній процес, який віддалить нас від тих можливостей, які ми можемо отримати зараз", - додала міністерка.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому - як його 33-й або 34-й член.