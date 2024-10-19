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"З жовтня по грудень": Стефанішина заявила про "віконце" для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО

Київ • УНН

 • 18218 перегляди

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що період з жовтня по грудень є вирішальним для мобілізації підтримки України в НАТО. Після виборів у США процес переходу влади може ускладнити отримання допомоги.

"З жовтня по грудень": Стефанішина заявила про "віконце" для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО

Час з жовтня по грудень є ключовим для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО, особливо в контексті мобілізації військової та політичної підтримки України. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

"Період з жовтня по грудень цього року - коли має бути забезпечена мобілізація військової підтримки, мобілізація політичної підтримки. Є віконце для ухвалення важливих рішень на рівні НАТО, і Вашингтонський саміт заклав для цього хороші підвалини", - сказала Стефанішина.

За її словами, після виборів в США неминуче розпочнеться процес переходу влади та формування нових команд і переформування Конгресу.

"Це природній процес, який віддалить нас від тих можливостей, які ми можемо отримати зараз", - додала міністерка. 

Нагадаємо 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому - як його 33-й або 34-й член.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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