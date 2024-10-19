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Стефанішина: Україна буде запрошена до НАТО в межах кордонів 1991 року 

Київ • УНН

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Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде запрошена до НАТО в межах кордонів 1991 року. Вступ відбудеться після завершення війни.

Стефанішина: Україна буде запрошена до НАТО в межах кордонів 1991 року 

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде запрошена до НАТО в межах своїх кордонів 1991 року як суверенна і незалежна держава, а вступ до Альянсу відбудеться після завершення війни. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає УНН

Деталі

На запитання ведучої, чи пропонували Києву вступати в НАТО частиною неокупованої території, Стефанішина відповіла: "Ні, таких розмов не було".

"Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року, як суверенна і незалежна держава. Членство України в НАТО відбудеться після війни - це перший підхід до цього рішення. У процесі, після запрошення, ситуація може змінюватись", - повідомила Стефанішина.

Вона розповіла, що після запрошення складається протокол про приєднання, у якому зазначаються терміни та необхідні реформи.

Нагадаємо 

Високопоставлений представник адміністрації США заявив про відсутність консенсусу серед членів НАТО щодо запрошення України. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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