Стефанишина: Украина будет приглашена в НАТО в пределах границ 1991 года

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет приглашена в НАТО в пределах своих границ 1991 года как суверенное и независимое государство, а вступление в Альянс состоится после завершения войны. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос ведущей, предлагали ли Киеву вступать в НАТО частью неоккупированной территории, Стефанишина ответила: «Нет, таких разговоров не было».

«Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, как суверенное и независимое государство. Членство Украины в НАТО состоится после войны - это первый подход к этому решению. В процессе, после приглашения, ситуация может меняться», - сообщила Стефанишина.

Она рассказала, что после приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указываются сроки и необходимые реформы.

Напомним

Высокопоставленный представитель администрации США заявил об отсутствии консенсуса среди членов НАТО относительно приглашения Украины.