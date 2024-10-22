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Зеленський про запрошення України в НАТО: є консенсус більшості членів та стримана позиція кількох

Київ • УНН

 • 18414 перегляди

Президент Зеленський заявив, що більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу до завершення війни. Позиція Німеччини залежить від США, чия підтримка може посилитися після виборів президента.

Зеленський про запрошення України в НАТО: є консенсус більшості членів та стримана позиція кількох

Більшість країн НАТО підтримують перший пункт "Плану перемоги" - запрошення України до Альянсу до завершення війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає УНН з посиланням на Суспільне.

"Ми бачимо впевненість у Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці та італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, її підтримка залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у Німеччини та США є консолідація щодо такого рішення, і це матиме вплив, наприклад, на Угорщину та Словаччину", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у Німеччини є скепсис щодо вступу України до НАТО, втім позиція вже "м'якіша". Водночас країна орієнтуватиметься на ставлення США до запрошення, а воно може бути "позитивнішим" після виборів президента.

Коментуючи питання, чи лунають пропозиції щодо членства України в НАТО "в обмін" на відмову від окупованих територій, Президент відповів, що про це не йдеться на рівні лідерів, втім "подібні вкиди - не випадкові".

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Президент Зеленський заявляв, що для США питання запрошення України до НАТО є чутливим і розглядається як "червона лінія". Він підкреслив, що це несправедливо, оскільки слова про підтримку України повинні підтверджуватися діями.

17 жовтня високопоставлений представник адміністрації США заявив про відсутність консенсусу серед членів НАТО щодо запрошення України.

19 жовтня повідомлялося, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде запрошена до НАТО в межах своїх кордонів 1991 року як суверенна і незалежна держава, а вступ до Альянсу відбудеться після завершення війни.

Додамо

Перший пункт в Плані перемоги України - це запрошення в НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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