Шольц пояснив, чому Україна поки що не може стати членом НАТО
Київ • УНН
Канцлер Німеччини заявив про відсутність необхідності в новому рішенні щодо запрошення України в НАТО. Він підкреслив, що країна в стані війни не може стати членом альянсу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не бачить необхідності ухвалювати рішення про запрошення України до НАТО, передає УНН із посиланням на ZDF.
«Ми ухвалили рішення у Вашингтоні та Вільнюсі й описали перспективу. Але я вважаю, що наразі немає необхідності в новому рішенні, крім цього рішення», - сказав Шольц.
За його словами, важливо усвідомлювати, що «країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО».
«Це всі знають, з цього приводу немає розбіжностей. А у випадку з НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язане з членством.
Це процес, якого зараз не відбувається. Скоріше, йдеться про те, що ми говоримо про питання гарантій безпеки в повоєнній ситуації», - наголосив Шольц.
Зеленський про запрошення України в НАТО: є консенсус більшості членів та стримана позиція кількох22.10.2024, 15:23 • 18414 переглядiв