Зеленский обсудил с Моди реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи с обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Уже третья двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди за этот год. Динамично развиваем наши отношения. И работаем вместе, чтобы укреплять сотрудничество в разных сферах, - написал Зеленский.

Детали

Глава государства сообщил, что во время разговора стороны уделили основное внимание усилению взаимодействия на международных площадках, в частности ООН и G-20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

"Предметно обсудили имеющиеся возможности", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил Индию за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины