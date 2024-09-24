Зеленский обсудил с Моди реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в США. Они обсудили реализацию Формулы мира, подготовку ко второму Саммиту мира и усиление сотрудничества в различных сферах.
В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи с обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Уже третья двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди за этот год. Динамично развиваем наши отношения. И работаем вместе, чтобы укреплять сотрудничество в разных сферах,
Детали
Глава государства сообщил, что во время разговора стороны уделили основное внимание усилению взаимодействия на международных площадках, в частности ООН и G-20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.
"Предметно обсудили имеющиеся возможности", - добавил Зеленский.
Он поблагодарил Индию за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины23 сентября 2024, 22:58 • 3638 просмотров