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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с Моди реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Моди реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 23:50  •  1678 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в США. Они обсудили реализацию Формулы мира, подготовку ко второму Саммиту мира и усиление сотрудничества в различных сферах.

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи с обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Уже третья двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди за этот год. Динамично развиваем наши отношения. И работаем вместе, чтобы укреплять сотрудничество в разных сферах,

- написал Зеленский.

Детали

Глава государства сообщил, что во время разговора стороны уделили основное внимание усилению взаимодействия на международных площадках, в частности ООН и G-20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

"Предметно обсудили имеющиеся возможности", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил Индию за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины23 сентября 2024, 22:58 • 3638 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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