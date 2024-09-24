Зеленський обговорив з Моді реалізацію Формули миру й підготовку до другого Саміту миру
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в США. Вони обговорили реалізацію Формули миру, підготовку до другого Саміту миру та посилення співпраці в різних сферах.
У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час зустрічі з обговорили питання подальшої співпраці та реалізацію Формули миру й підготовку до другого Саміту миру. Про це глава держава повідомив у Telegram, пише УНН.
Уже третя двостороння зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини. І працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах,
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Глава держави повідомив, що під час розмови сторони приділили основну увагу посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема ООН і G-20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.
"Предметно обговорили наявні можливості", - додав Зеленський.
Він подякував Індії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
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