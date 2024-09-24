Зеленський обговорив з Моді реалізацію Формули миру й підготовку до другого Саміту миру

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час зустрічі з обговорили питання подальшої співпраці та реалізацію Формули миру й підготовку до другого Саміту миру. Про це глава держава повідомив у Telegram, пише УНН.

Уже третя двостороння зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини. І працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах,