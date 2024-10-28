"Моди может повлиять на окончание войны в Украине": Зеленский раскрыл неожиданную роль Индии
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о важной роли премьера Индии Моди в возможном завершении войны. По его словам, Индия может повлиять на россию через энергетические рычаги.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обладает огромной ценностью и потенциалом, чтобы повлиять на исход войны в Украине. В частности, посредством блокирования поставок российских энергоносителей, пишет Mint, передает УНН.
Детали
Зеленский считает, что Моди имеет огромную ценность и, следовательно, способность повлиять на исход войны в Украине, сообщает The Times of India. По его словам, премьер-министр Моди может остановить российскую агрессию, отказавшись от дешевой энергии, и тем самым уменьшить "способность москвы вести войны".
Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии
Как отмечается, Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и россией могут пройти в Индии.
В интервью ежедневной газете глава Украины заявил, что переговоры должны проходить "в нашем формате, потому что война идет на нашей земле", и для этого стране необходимо подготовиться ко второму Глобальному мирному саммиту в ноябре.
Дополнение
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Индии поддержал её посредничество в урегулировании войны в Украине. Шольц подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Украины и необходимости справедливого мира.