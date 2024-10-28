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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Моди может повлиять на окончание войны в Украине": Зеленский раскрыл неожиданную роль Индии

Киев  •  УНН

07:39 • 9145 просмотра

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Президент Зеленский заявил о важной роли премьера Индии Моди в возможном завершении войны. По его словам, Индия может повлиять на россию через энергетические рычаги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обладает огромной ценностью и потенциалом, чтобы повлиять на исход войны в Украине. В частности, посредством блокирования поставок российских энергоносителей, пишет Mint, передает УНН.

Детали

Зеленский считает, что Моди имеет огромную ценность и, следовательно, способность повлиять на исход войны в Украине, сообщает The Times of India. По его словам, премьер-министр Моди может остановить российскую агрессию, отказавшись от дешевой энергии, и тем самым уменьшить "способность москвы вести войны".

Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии

- цитирует украинского Президента TOI.

Как отмечается, Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и россией могут пройти в Индии.

В интервью ежедневной газете глава Украины заявил, что переговоры должны проходить "в нашем формате, потому что война идет на нашей земле", и для этого стране необходимо подготовиться ко второму Глобальному мирному саммиту в ноябре.

Дополнение

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Индии поддержал её посредничество в урегулировании войны в Украине. Шольц подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Украины и необходимости справедливого мира.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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narendra-modiНарендра Моди
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olaf-sholtsОлаф Шольц
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