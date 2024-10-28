Страны G20 могут запросто поставить путина на место - Зеленский

Страны G20 - это главные экономики мира, поэтому они могут запросто поставить российского диктатора владимира путина на место. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Что касается G20. Это главные экономики мира. Всегда вся война зависит от пищи для войны, а это экономика, это исключительно деньги, это финансовый ресурс и это люди. Поэтому 20 крупных экономик могут запросто, я уверен поставить путина на место...Могут, это не стимулировать, а наоборот затормозить все его желания. И здесь не нужно говорить мы хотим мира, здесь нужно действовать, потому что ежедневная война убивает людей - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский в очередной раз отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны.

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"Относительно позиции Моди, я считаю, что любые вопросы сегодня не должны заканчиваться словами. Моди является премьер-министром очень большого государства, в частности с точки зрения влияния, экономики.

Такая страна не может просто говорить, что она заинтересована в окончании войны. Мы все заинтересованы. Все лидеры вам завтра скажут, что они хотят окончания войны, даже враг. Это очень обобщенно, особенно для такой большой державы, как Индия. Моди может влиять на окончание войны", - считает Зеленский.

По его словам, в этом есть большая ценность Моди в любом конфликте и большая ценность Индии, полуторамиллиардного населения, которое имеет реальное влияние на это.

"Блокирование российской экономики, блокирование дешевого энергоресурса, блокирование работы оборонно-промышленного комплекса. Это даст более короткий срок их войне против нас", - сказал Зеленский.

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