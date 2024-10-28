Страны G20 могут запросто поставить путина на место - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 7771 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 52425 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 87047 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 154743 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 240658 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 237182 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 171781 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 258051 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158463 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 153562 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

02:54 • 100764 просмотра
Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

03:24 • 107236 просмотра
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

03:51 • 109455 просмотра
Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

04:19 • 22065 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 33728 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 7932 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 14132 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 240673 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 237196 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 258056 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 18224 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 33728 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

27 октября 2024, 06:02 • 113536 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 123179 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 158239 просмотра
Актуальное
Страны G20 могут запросто поставить путина на место - Зеленский

Страны G20 могут запросто поставить путина на место - Зеленский

Киев  •  УНН

10:24 • 9326 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что страны G20 могут экономически повлиять на путина для прекращения войны. Зеленский также подчеркнул особую роль премьер-министра Индии Моди в возможном завершении конфликта.

Страны G20 - это главные экономики мира, поэтому они могут запросто поставить российского диктатора владимира путина на место. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Что касается G20. Это главные экономики мира. Всегда вся война зависит от пищи для войны, а это экономика, это исключительно деньги, это финансовый ресурс и это люди. Поэтому 20 крупных экономик могут запросто, я уверен поставить путина на место...Могут, это не стимулировать, а наоборот затормозить все его желания. И здесь не нужно говорить мы хотим мира, здесь нужно действовать, потому что ежедневная война убивает людей

- заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский в очередной раз отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны.

"Моди может повлиять на окончание войны в Украине": Зеленский раскрыл неожиданную роль Индии28 октября 2024, 07:39 • 14133 просмотра

"Относительно позиции Моди, я считаю, что любые вопросы сегодня не должны заканчиваться словами. Моди является премьер-министром очень большого государства, в частности с точки зрения влияния, экономики.

Такая страна не может просто говорить, что она заинтересована в окончании войны. Мы все заинтересованы. Все лидеры вам завтра скажут, что они хотят окончания войны, даже враг. Это очень обобщенно, особенно для такой большой державы, как Индия. Моди может влиять на окончание войны", - считает Зеленский.

По его словам, в этом есть большая ценность Моди в любом конфликте и большая ценность Индии, полуторамиллиардного населения, которое имеет реальное влияние на это.

"Блокирование российской экономики, блокирование дешевого энергоресурса, блокирование работы оборонно-промышленного комплекса. Это даст более короткий срок их войне против нас", - сказал Зеленский.

Дополнение

Сибига и Ермак обсудили с послами G20 План победы и Формулу мира.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина