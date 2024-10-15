Сибіга та Єрмак обговорили з послами G20 План перемоги та Формулу миру
Київ • УНН
Представники України зустрілися з послами G20 для обговорення Плану перемоги та Формули миру. Сторони обговорили проведення тематичних конференцій та підготовку до Другого Глобального Саміту миру.
Сибіга та Єрмак зустрілися з послами G20 для обговорення Плану перемоги та Формули миру. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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У зустрічі взяли участь представники Бразилії, Австралії, Аргентини, Великої Британії, Індії, Індонезії, Італії, Республіки Корея, Мексики, Туреччини, ЄС, Франції, Німеччини, ПАР, Японії, США та Канади. Посли України в цих країнах також долучилися до обговорення в онлайн-форматі.
Сибіга висловив вдячність іноземним партнерам за їх підтримку в умовах триваючої агресії. Ключовими темами зустрічі стали План перемоги та Формула миру Президента Володимира Зеленського, а також дипломатичний календар на найближчі тижні та місяці.
Учасники зустрічі обговорили намір України провести тематичні конференції відповідно до пунктів Формули миру до кінця жовтня, а також підготовку до Другого Глобального Саміту миру. Єрмак зазначив, що результати конференцій будуть закріплені в спільному комюніке, яке міститиме конкретні кроки для реалізації мирних ініціатив.
Андрій Єрмак також підкреслив важливість запрошення України на саміт G20 у Ріо наприкінці листопада, яке співпадає з тисячею днів опору України російському вторгненню.
Сибіга додав, що План перемоги є інструментом втілення Формули миру, спрямованим на підвищення ціни агресії для терористичної країни. Міністр також акцентував на важливості координації з партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.
Стратегічне партнерство: Сибіга обговорив з Блінкеном ключові потреби України в умовах війни15.10.24, 22:12 • 31524 перегляди