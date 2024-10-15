Сибига и Ермак обсудили с послами G20 План победы и Формулу мира
Киев • УНН
Представители Украины встретились с послами G20 для обсуждения Плана победы и Формулы мира. Стороны обсудили проведение тематических конференций и подготовку ко Второму Глобальному Саммиту мира.
Сибига и Ермак встретились с послами G20 для обсуждения Плана победы и Формулы мира. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
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Во встрече приняли участие представители Бразилии, Австралии, Аргентины, Великобритании, Индии, Индонезии, Италии, Республики Корея, Мексики, Турции, ЕС, Франции, Германии, ЮАР, Японии, США и Канады. Послы Украины в этих странах также присоединились к обсуждению в онлайн-формате.
Сибига выразил благодарность иностранным партнерам за их поддержку в условиях продолжающейся агрессии. Ключевыми темами встречи стали План победы и Формула мира Президента Владимира Зеленского, а также дипломатический календарь на ближайшие недели и месяцы.
Участники встречи обсудили намерение Украины провести тематические конференции в соответствии с пунктами Формулы мира до конца октября, а также подготовку ко Второму Глобальному Саммиту мира. Ермак отметил, что результаты конференций будут закреплены в совместном коммюнике, которое будет содержать конкретные шаги для реализации мирных инициатив.
Андрей Ермак также подчеркнул важность приглашения Украины на саммит G20 в Рио в конце ноября, которое совпадает с тысячей дней сопротивления Украины российскому вторжению.
Сибига добавил, что План победы является инструментом воплощения Формулы мира, направленным на повышение цены агрессии для террористической страны. Министр также акцентировал на важности координации с партнерами для достижения справедливого и прочного мира в Украине.
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