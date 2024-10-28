Моди может позвонить путину и заставить его вернуть украинских детей - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины предложил премьеру Индии Нарендри Моди попросить путина вернуть хотя бы тысячу депортированных украинских детей. Зеленский призвал страны G20 взять ответственность за возвращение детей.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может позвонить российскому диктатору владимиру путину и попросить отдать ему хотя бы тысячу украинских детей, чтобы их вернули в Украину. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.
Зеленский рассказал, как Индия может помочь вернуть украинских детей.
Присоединиться к коалиции возвращения детей, поддержать наше коммюнике Саммита мира, потому что третий пункт был о возвращении детей. Позвонить путину и сказать кто он такой и заставить его вернуть детей. Моди может это, у него большое влияние. Просто конкретно сказать ему: Сколько украинских детей ты мне отдашь, чтобы я вернул их в Украину? Просто сказать ему на прямую: Отдай мне тысячу детей, я их верну в Украину. Это реальный шаг. Он десятки тысяч забрал, пусть Моди вернет тысячу
По его словам, если каждый такой влиятельный человек, как Моди сможет вернуть хотя бы тысячу детей в Украину, то Украина сможет вернуть большинство детей.
Вот, что нужно делать. Поднять, этот вопрос на заседании G20. Индия может пригласить нас также на это заседание вместе с Бразилией. Чтобы разделили G20 между собой. Если 20 тыс. украинских детей депортированы, то каждый лидер должен взять на себя ответственность вернуть тысячу детей. Не просто посидели за столом, а реально помогли
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Зеленский заявлял, что страны G20 - это главные экономики мира, поэтому они могут запросто поставить российского диктатора владимира путина на место.
Зеленский также отмечал, что премьер-министр Нарендра Моди может влиять на окончание войны.