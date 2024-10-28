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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Моди может позвонить путину и заставить его вернуть украинских детей - Зеленский

Моди может позвонить путину и заставить его вернуть украинских детей - Зеленский

Киев  •  УНН

13:33 • 6000 просмотра

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Президент Украины предложил премьеру Индии Нарендри Моди попросить путина вернуть хотя бы тысячу депортированных украинских детей. Зеленский призвал страны G20 взять ответственность за возвращение детей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может позвонить российскому диктатору владимиру путину и попросить отдать ему хотя бы тысячу украинских детей, чтобы их вернули в Украину. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Зеленский рассказал, как Индия может помочь вернуть украинских  детей. 

Присоединиться к коалиции возвращения детей, поддержать наше коммюнике Саммита мира, потому что третий пункт был о возвращении детей. Позвонить путину и сказать кто он такой и заставить его вернуть детей. Моди может это, у него большое влияние. Просто конкретно сказать ему: Сколько украинских детей ты мне отдашь, чтобы я вернул их в Украину? Просто сказать ему на прямую: Отдай мне тысячу детей, я их верну в Украину. Это реальный шаг. Он десятки тысяч забрал, пусть Моди вернет тысячу

- сказал Зеленский.

По его словам,  если каждый такой влиятельный человек, как Моди сможет вернуть хотя бы тысячу детей в Украину, то Украина сможет вернуть большинство детей. 

Вот, что нужно делать. Поднять, этот вопрос на заседании G20. Индия может пригласить нас также на это заседание вместе с Бразилией. Чтобы разделили G20 между собой. Если 20 тыс. украинских детей депортированы, то каждый лидер должен взять на себя ответственность вернуть тысячу детей. Не просто посидели за столом, а реально помогли

- рассказал Зеленский.

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Дополнение 

Зеленский заявлял, что страны G20 - это главные экономики мира, поэтому они могут запросто поставить российского диктатора владимира путина на место.

Зеленский также отмечал, что премьер-министр Нарендра Моди может влиять на окончание войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина