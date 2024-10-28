Моди может позвонить путину и заставить его вернуть украинских детей - Зеленский

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может позвонить российскому диктатору владимиру путину и попросить отдать ему хотя бы тысячу украинских детей, чтобы их вернули в Украину. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Зеленский рассказал, как Индия может помочь вернуть украинских детей.

Присоединиться к коалиции возвращения детей, поддержать наше коммюнике Саммита мира, потому что третий пункт был о возвращении детей. Позвонить путину и сказать кто он такой и заставить его вернуть детей. Моди может это, у него большое влияние. Просто конкретно сказать ему: Сколько украинских детей ты мне отдашь, чтобы я вернул их в Украину? Просто сказать ему на прямую: Отдай мне тысячу детей, я их верну в Украину. Это реальный шаг. Он десятки тысяч забрал, пусть Моди вернет тысячу