Соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок агресії рф: Рада ухвалила закон в цілому

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо соціальної підтримки дітей, які постраждали внаслідок агресії рф. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №9042-1.

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"Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9042-1 щодо соціальної підтримки дітей, які постраждали внаслідок агресії рф. За -232", - повідомив Гончаренко.

Закон вводить поняття "дитина, яка постраждала внаслідок збройної агресії рф проти України", – дитина громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають (перебували) в Україні на законних підставах, яка внаслідок збройної агресії рф проти України отримала поранення, контузію, каліцтво та/або інші тілесні ушкодження, інші ушкодження здоров’я, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства або зазнала травмувань (шкоди) до народження, була викрадена, примусово переміщена або депортована, внутрішньо переміщена або переміщена за кордон, залишила своє місце проживання/перебування, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, перебувала на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, або в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на тимчасово окупованій території, втратила батьків (одного з батьків), опікуна, піклувальника, була позбавлена батьківського піклування внаслідок збройної агресії рф.

Відповідно до документу, система заходів соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України, включає:

надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю дитини у зв’язку із збройною агресією рф;

надання невідкладної проміжної компенсації за шкоду життю та здоров’ю дитини;

надання соціальних послуг відповідно до оцінювання потреб дитини/сім’ї;

медичної допомоги, реабілітаційної допомоги та забезпечення допоміжними засобами реабілітації;

надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу, забезпечення державних гарантій;

матеріальне та соціально-побутове забезпечення дітей з інвалідністю;

надання одноразової компенсації та щорічної допомоги на оздоровлення дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

право на здобуття освіти за індивідуальною навчальною програмою, яка узгоджується з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;

недопущення примусового переміщення, вивезення та неповернення дітей з-за кордону, їх викрадення, торгівлі дітьми;

розшук батьків або інших законних представників дітей, розлучених із сім’єю;

житлове забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

консультування з питань прав неповнолітніх у трудових правовідносинах та гарантій у сфері зайнятості.

Також законопроєкт передбачає створення держреєстру дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії, який призначений для збирання, накопичення, зберігання, захисту, обробки та використання інформації про дітей, які постраждали, а також про дітей, які загинули внаслідок збройної агресії.

Нагадаємо

Прокурори розслідують понад 4 тисячі воєнних злочинів проти дітей в Україні, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 маленьких українців. Найбільше постраждали діти на Донеччині та Харківщині. Лише в Харківській області понад 400 дітей загинули або були поранені внаслідок російської агресії

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