Чернігівщина: поліцейські під обстрілом евакуювали 8 дітей та їхню матір
Київ • УНН
На Чернігівщині поліцейські під ворожим обстрілом евакуювали матір з 8 дітьми з пошкодженого будинку. Незважаючи на небезпеку, родину вдалося вивезти в безпечне місце, ніхто не постраждав.
На Чернігівщині поліцейські під обстрілом евакуювали 8 дітей та їхню матір, передає УНН із посиланням на МВС.
За даними правоохоронців, під час виїзду групи ворог вкотре обстріляв село.
"Будинок родини зазнав пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Тепер родина у безпеці", - йдеться у повідомленні.
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