Черниговщина: полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать

На Черниговщине полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать, передает УНН со ссылкой на МВД.

По данным правоохранителей, во время выезда группы враг в очередной раз обстрелял село.

"Дом семьи получил повреждения. К счастью, никто не пострадал. Теперь семья в безопасности", - говорится в сообщении.

Обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины