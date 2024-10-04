Черниговщина: полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать
Киев • УНН
На Черниговщине полицейские под вражеским обстрелом эвакуировали мать с 8 детьми из поврежденного дома. Несмотря на опасность, семью удалось вывезти в безопасное место, никто не пострадал.
На Черниговщине полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать, передает УНН со ссылкой на МВД.
По данным правоохранителей, во время выезда группы враг в очередной раз обстрелял село.
"Дом семьи получил повреждения. К счастью, никто не пострадал. Теперь семья в безопасности", - говорится в сообщении.
Обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины6 сентября 2024, 00:30 • 18105 просмотров