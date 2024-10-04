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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черниговщина: полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать

Черниговщина: полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:01  •  5534 просмотра

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На Черниговщине полицейские под вражеским обстрелом эвакуировали мать с 8 детьми из поврежденного дома. Несмотря на опасность, семью удалось вывезти в безопасное место, никто не пострадал.

На Черниговщине полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать, передает УНН со ссылкой на МВД.

По данным правоохранителей, во время выезда группы враг в очередной раз обстрелял село.

"Дом семьи получил повреждения. К счастью, никто не пострадал. Теперь семья в безопасности", - говорится в сообщении.

Обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины6 сентября 2024, 00:30 • 18105 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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