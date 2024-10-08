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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Социальная поддержка детей, пострадавших в результате агрессии рф: Рада приняла закон в целом

Социальная поддержка детей, пострадавших в результате агрессии рф: Рада приняла закон в целом

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:12  •  633 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о социальной защите детей, пострадавших от агрессии рф. Документ предусматривает создание госреестра таких детей.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о социальной поддержке детей, пострадавших в результате агрессии рф. Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №9042-1.

Детали

"Рада приняла в целом законопроект №9042-1 по социальной поддержке детей, пострадавших в результате агрессии рф. За -232", - сообщил Гончаренко.

Закон вводит понятие "ребенок, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф против Украины", - ребенок граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства, которые находятся (находились) в Украине на законных основаниях, который в результате вооруженной агрессии рф против Украины получил ранения, контузию, увечье и/или другие телесные повреждения, другие повреждения здоровья, подвергся физическому, сексуальному, психологическому насилию или получил травмы (ущерб) до рождения, был похищен, принудительно перемещена или депортирована, внутренне перемещена или перемещена за границу, оставила свое место жительства/пребывания, привлекалась к участию в военных формированиях или незаконно удерживалась, в том числе в плену, находилась на территориях, на которых ведутся или велись боевые действия, или во временной оккупации, окружении (блокировании), на временно оккупированной территории, потеряла родителей (одного из родителей), опекуна, попечителя, была лишена родительской опеки вследствие вооруженной агрессии рф.

Согласно документу, система мер социальной защиты и поддержки детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины, включает:

  • предоставление компенсации за вред жизни и здоровью ребенка в связи с вооруженной агрессией рф;
  • предоставление неотложной промежуточной компенсации за вред жизни и здоровью ребенка;
  • предоставление социальных услуг в соответствии с оценкой потребностей ребенка/семьи;
  • медицинской помощи, реабилитационной помощи и обеспечения вспомогательными средствами реабилитации;
  • предоставление услуг по оздоровлению и отдыху;
  • создание безопасной образовательной среды, организацию получения образования, образовательного процесса, обеспечение государственных гарантий;
  • материальное и социально-бытовое обеспечение детей с инвалидностью;
  • предоставление единовременной компенсации и ежегодной помощи на оздоровление детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов;
  • право на получение образования по индивидуальной учебной программе, которая согласовывается с индивидуальной программой реабилитации ребенка с инвалидностью;
  • недопущение принудительного перемещения, вывоза и невозврата детей из-за границы, их похищения, торговли детьми;
  • розыск родителей или других законных представителей детей, разлученных с семьей;
  • жилищное обеспечение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • консультирование по вопросам прав несовершеннолетних в трудовых правоотношениях и гарантий в сфере занятости.

Также законопроект предусматривает создание госреестра детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии, который предназначен для сбора, накопления, хранения, защиты, обработки и использования информации о детях, которые пострадали, а также о детях, погибших в результате вооруженной агрессии.

Напомним

Прокуроры расследуют более 4 тысяч военных преступлений против детей в Украине, в результате которых погибло 570 и было ранено 1528 маленьких украинцев. Больше всего пострадали дети в Донецкой и Харьковской областях. Только в Харьковской области более 400 детей погибли или были ранены в результате российской агрессии 

Черниговщина: полицейские под обстрелом эвакуировали 8 детей и их мать4 октября 2024, 13:01 • 12655 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
kharkovskaya-oblastХарьковская область
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина