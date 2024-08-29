Понад 4 тис. воєнних злочинів рф проти дітей розслідуються в Україні

ukenru
13:46 • 31173 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 42390 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 58803 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 90846 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 142931 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183334 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266142 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166312 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142059 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128342 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 71360 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 43838 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103239 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 81713 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 66623 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 31166 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 134976 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266140 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200738 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230285 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 7890 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22645 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25743 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30460 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 43838 перегляди
Актуальне
Понад 4 тис. воєнних злочинів рф проти дітей розслідуються в Україні

Понад 4 тис. воєнних злочинів рф проти дітей розслідуються в Україні

Київ • УНН

 • 16273 перегляди

Прокурори розслідують понад 4000 воєнних злочинів проти українських дітей. 570 дітей загинуло, 1528 поранено, найбільше постраждали Донеччина та Харківщина.

Прокурори розслідують понад 4 тисячі воєнних злочинів проти дітей в Україні, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 маленьких українців. Про це розповіла начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко в ефірі національного телемарафону, передає УНН із посиланням на ОГП. 

Загалом розслідується понад 4000 воєнних злочинів проти українських дітей, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 дітей. Найбільше постраждали діти на Донеччині та Харківщині. Лише в Харківській області понад 400 дітей загинули або були поранені внаслідок російської агресії

- заявила Юлія Усенко.

Вона розповіла, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні воєнних злочинів росії. Завдяки спільним зусиллям МКС вже видав шість ордерів на арешт високопосадовців рф - два з них за злочин депортації, вчинений щодо дітей.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували або пошкодили понад 3400 українських навчальних закладів.

Окупанти не лише обстрілювали школи та дитячі садочки, а й використовували їх як військові бази, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

 Найбільше постраждали від російської агресії навчальні заклади Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Міжнародне гуманітарне право забороняє атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади. російські обстріли шкіл є воєнним злочином, відповідальність за який передбачена статтею 438 Кримінального кодексу України. Це означає, що кожен, хто причетний до таких злочинів, має бути покараний

- додала Усенко.

Кількість жертв постійно збільшується: Костін розповів прем'єру Індії про злочини росії проти дітей України23.08.24, 15:41 • 24979 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01